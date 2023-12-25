Как сообщает Politeka.net с ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, в ночь на 25 декабря противник атаковал Украину 31 ударным БпЛА типа «Shahed » и двумя авиационными ракетами.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожить удалось из 28 ударных БПЛА «Shahed-136/131» в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.

«Во время воздушного нападения враг также применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Обе уничтожены!», - сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Более того, украинским защитникам также удалось уничтожить два вражеских самолета – один Су-34 – на Донетчине и один Су-30СМ – над акваторией Черного моря.

В свою очередь Силы обороны юга сообщают, что обломки дронов повредили припортовую инфраструктуру Одесчины.

Враг бил по Украине в Сочельник, сначала запустив ракеты Х-59 на Кропивницкий и Х-31П на Черноморск в Одесской области, которые сбили силы ПВО. А потом началась вражеская атака дронами.

К сожалению, обломки БПЛА повредили технические помещения в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками повреждено недействующее админздание и склад законсервированного объекта.

Добавим, что есть и в Днепропетровской области – в Павлоградском районе обломки повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна.

«В Днепровском районе остатки вражеского железа упали на территорию неработающего предприятия. Загорелось одноэтажное здание. Пожар спасатели обуздали», - рассказали в Днепропетровской ОГА.

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