Вибух прогримів у порту окупованої Феодосії, росіяни понесли дуже вагому втрату.

За попередніми даними, знищено великий корабель ворога, пише Politeka.net.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

«А флоту на росії стає все менше!

Цього разу услід за флагманом ЧФ рф – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ»», - повідомив Олещук, публікуючи кадри великої пожежі.

Олещук також подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу і звернувся до росіян:

«Одягайте штани і «по-домашнєму уєзжайтє» з нашого Криму, поки ще не пізно!».

Після ураження корабля почалася масштабна пожежа і детонація. Припускається, що на кораблі були або «Шахеди» або БК.

За словами місцевих, вибух був такої сили, що у деяких домах повилітали шибки.

Великий десантний корабель РФ "Новочеркаськ" призначений для перекидання морем військ та вантажів, зокрема бронетехніку.

Ще у березні минулого року його було пошкоджено під час удару по порту Бердянська, однак згодом ворогу вдалося його відновити.

«Бавовна мрії!»,

«5 сушок збили за два дні, тепер корабель з шахедами втопили, далі буде»,

«Нема чого лізти до України!», - пишуть користувачі Telegram, коментуючи потужний вибух в окупованому Криму.

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