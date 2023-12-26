За попередніми даними, знищено великий корабель ворога, пише Politeka.net.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
«А флоту на росії стає все менше!
Цього разу услід за флагманом ЧФ рф – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ»», - повідомив Олещук, публікуючи кадри великої пожежі.
Олещук також подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу і звернувся до росіян:
«Одягайте штани і «по-домашнєму уєзжайтє» з нашого Криму, поки ще не пізно!».
Після ураження корабля почалася масштабна пожежа і детонація. Припускається, що на кораблі були або «Шахеди» або БК.
За словами місцевих, вибух був такої сили, що у деяких домах повилітали шибки.
Великий десантний корабель РФ "Новочеркаськ" призначений для перекидання морем військ та вантажів, зокрема бронетехніку.
Ще у березні минулого року його було пошкоджено під час удару по порту Бердянська, однак згодом ворогу вдалося його відновити.
«Бавовна мрії!»,
«5 сушок збили за два дні, тепер корабель з шахедами втопили, далі буде»,
«Нема чого лізти до України!», - пишуть користувачі Telegram, коментуючи потужний вибух в окупованому Криму.
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