По предварительным данным, уничтожен большой корабль врага, пишет Politeka.net.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
«А флоту на россии становится все меньше!
На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», следует большой десантный корабль «Новочеркасск»», - сообщил Олещук, публикуя кадры большого пожара.
Олещук также поблагодарил пилотов и всех причастных за филигранную работу и обратился к россиянам:
«Одевайте штаны и «по-домашнему уезжайте» из нашего Крыма, пока еще не поздно!».
После поражения корабля начался масштабный пожар и детонация. Предполагается, что на корабле были либо «Шахеды», либо БК.
По словам местных, взрыв был такой силы, что в некоторых домах вылетели стекла.
Большой десантный корабль РФ "Новочеркасск" предназначен для перевозки морем войск и грузов, в том числе бронетехники.
Еще в марте прошлого года он был поврежден во время удара по порту Бердянска, однако впоследствии врагу удалось его восстановить.
«Бавовна мечты!»,
«5 сушек сбили за два дня, теперь корабль с шахедами утопили, дальше будет»,
«Нечего лезть в Украину!», - пишут пользователи Telegram, комментируя мощный взрыв в оккупированном Крыму.
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