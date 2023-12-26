Взрыв прогремел в порту оккупированной Феодосии, россияне понесли очень весомый урон.

По предварительным данным, уничтожен большой корабль врага, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

«А флоту на россии становится все меньше!

На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», следует большой десантный корабль «Новочеркасск»», - сообщил Олещук, публикуя кадры большого пожара.

Олещук также поблагодарил пилотов и всех причастных за филигранную работу и обратился к россиянам:

«Одевайте штаны и «по-домашнему уезжайте» из нашего Крыма, пока еще не поздно!».

После поражения корабля начался масштабный пожар и детонация. Предполагается, что на корабле были либо «Шахеды», либо БК.

По словам местных, взрыв был такой силы, что в некоторых домах вылетели стекла.

Большой десантный корабль РФ "Новочеркасск" предназначен для перевозки морем войск и грузов, в том числе бронетехники.

Еще в марте прошлого года он был поврежден во время удара по порту Бердянска, однако впоследствии врагу удалось его восстановить.

«Бавовна мечты!»,

«5 сушек сбили за два дня, теперь корабль с шахедами утопили, дальше будет»,

«Нечего лезть в Украину!», - пишут пользователи Telegram, комментируя мощный взрыв в оккупированном Крыму.

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