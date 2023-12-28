Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни та використовує тактику терору.

Тільки за минулу добу відбулося 56 бойових зіткнень, йдеться у новому зведенні Генштаба.

Ані на хвилину не припиняються жорстокі бої на Авдіївському напрямку.

«Сили оборони протягом минулої доби відбили 15 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області», - розповіли в Генштабі.

У свою чергу начальник служби зв'язків з громадськістю 47 ОМБр Дмитро Лазуткін повідомив, що під Авдіївку ворог стягує все своє «найкраще».

«Вчора знищили 10 БМП, кілька танків, росіяни зазнали суттєвих втрат. Перед тим було знищено танк "Прорив", на південному фланзі знищили БМП "Термінатор". Бачимо тенденцію, що вони кидають все найкраще, що у них є", - розповів Лазуткін в ефірі телемарафону.

Тим часом військовий кореспондент Богдан Мірошніков розповів про деякі зміни під Авдіївкою.

За його словами, південніше очисних, вздовж каскаду ставків тривають важкі бої з мінімальними успіхами ворога.

«Напрямок Очеретиного - близько восьми значних бойових зіткнень за добу, ворог просунувся на 100 метрів. У Степовому та на підступах до села ворог успіхів не мав, не дивлячись на широке застосування бронетехніки. Але зміг закріпитися на раніше захоплених позиціях», - повідомив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

У приватному секторі на півдні, каже Мірошніков, переважно без нових просувань, але на околицях ворог таки закріпився.

«У бік Авдіївського карʼєру поки без успіхів для ворога. Цю ділянку також бажано тримати якомога довше. Первомайське, Невельське - ворог активно зточує свої резерви на підступах до цих селищ», - додав Богдан Мірошніков.

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