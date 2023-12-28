Воно стосується змін, що вводяться вже з сьогоднішнього дня, пише Politeka.net.
«З 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи в області. Рішення ухвалено на раді оборони Київщини», - йдеться у терміновому попередженні.
Зазначається, що заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони.
«На Київщині збільшується кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо», - розповіли в КОВА.
Підкреслюється, що така робота сприятиме розшуковим заходам, адже за даними поліції, через здійснення кримінальних та адмін. правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб.
«Просимо кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу», - звернулися в КОВА до українців.
Також людей закликали будти пильними і повідомляти правоохоронців про людей, які роблять фото чи відеофіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури.
Нагадаємо, раніше блокпости з'явилися в Києві.
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