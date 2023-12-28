Важное предупреждение было сделано в Киевской областной военной администрации.

Оно касается вводимых изменений уже с сегодняшнего дня, пишет Politeka.net.

«С 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года усиливаются контрдиверсионные и меры безопасности в области. Решение принято на совете обороны Киевщины», - говорится в срочном предупреждении.

Отмечается, что мероприятия будут проводиться при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады терробороны.

«На Киевщине увеличивается количество блокпостов. Проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения», - рассказали в КОВА.

Подчеркивается, что такая работа будет способствовать розыскным мерам, ведь по данным полиции через осуществление уголовных и админ. правонарушений в розыске находятся более 11 тысяч человек.

«Просим каждого жителя Киевщины, гостей области с пониманием относиться к мерам безопасности и возможной остановке транспорта на блокпостах. Напоминаем о необходимости при себе иметь документы, удостоверяющие личность», - обратились в КОВА к украинцам.

Также людей призвали быть бдительными и сообщать правоохранителям о людях, которые делают фото или видеофиксацию объектов оборонной или критической инфраструктуры.

Напомним, ранее блокпосты появились в Киеве.

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