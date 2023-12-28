Противник продолжает игнорировать законы и обычаи войны и использует тактику террора.

Только за минувшие сутки произошло 56 боевых столкновений, говорится в новой сводке Генштаба.

Ни на минуту не прекращаются ожесточенные бои на Авдеевском направлении.

«Силы обороны за прошедшие сутки отбили 15 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области», - рассказали в Генштабе.

В свою очередь начальник службы по связям с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин сообщил, что под Авдеевку враг стягивает все свое «лучшее».

«Вчера уничтожили 10 БМП, несколько танков, россияне понесли существенные потери. Перед тем был уничтожен танк "Прорыв", на южном фланге уничтожили БМП "Терминатор". Видим тенденцию, что они бросают все лучшее, что у них есть», - рассказал Лазуткин в эфире телемарафона.

Тем временем военный корреспондент Богдан Мирошников рассказал о некоторых изменениях под Авдеевкой.

По его словам, южнее очистных, вдоль каскада прудов продолжаются тяжелые бои с минимальными успехами врага.

«Направление Очеретино - около восьми значительных боевых столкновений в сутки, враг продвинулся на 100 метров. В Степном и на подступах к селу враг успехов не имел, несмотря на широкое применение бронетехники. Но смог закрепиться на ранее захваченных позициях», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

В частном секторе на юге, говорит Мирошников, преимущественно без новых продвижений, но в окрестностях враг таки закрепился.

«В сторону Авдеевского карьера пока без успехов для врага. Этот участок также желательно держать как можно дольше. Первомайское, Невельское – враг активно стачивает свои резервы на подступах к этим поселкам», - добавил Богдан Мирошников.

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