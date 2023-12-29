Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у місті працює ППО.
«Залишайтеся в укриттях!», - попередив мер.
Згодом Кличко повідомив про нові вибухи.
«Інтенсивно працює ППО. Перебувайте в укриттях!», - написав Кличко.
У свою чергу мешканці Києва повідомляють про дуже сильні вибухи і пожежу.
"В Святошинському районі столиці попередньо падіння уламків.
З’ясовується інформація щодо можливих руйнувань.
Перебувайте в укриттях", - повідомляють терміново в КМВА.
Також стало відомо, що у Подільському районі палає складське приміщення.
З'явилася інформація про пожежу в житловому будинку.
"Зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється", - заявили в КМВА.
Ракетна атака продовжується і на інші міста України
Додамо, раніше серія вибухів прогриміла у Львові, Харкові, на Сумщині і Дніпропетровщині.
Відомо про постраждалих.
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На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає, повідомив мер Садовий.
Прямо зараз місто продовжують атакувати ракетами.
Дуже сильна пожежа після атаки палає в Дніпрі.
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