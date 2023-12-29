Столиця України знову під потужною ракетною атакою, у місті гримлять сильні вибухи.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у місті працює ППО.

«Залишайтеся в укриттях!», - попередив мер.

Згодом Кличко повідомив про нові вибухи.

«Інтенсивно працює ППО. Перебувайте в укриттях!», - написав Кличко.

У свою чергу мешканці Києва повідомляють про дуже сильні вибухи і пожежу.

"В Святошинському районі столиці попередньо падіння уламків.

З’ясовується інформація щодо можливих руйнувань.

Перебувайте в укриттях", - повідомляють терміново в КМВА.

Також стало відомо, що у Подільському районі палає складське приміщення.

З'явилася інформація про пожежу в житловому будинку.

"Зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється", - заявили в КМВА.

Ракетна атака продовжується і на інші міста України

Додамо, раніше серія вибухів прогриміла у Львові, Харкові, на Сумщині і Дніпропетровщині.

Відомо про постраждалих.

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На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає, повідомив мер Садовий.

Прямо зараз місто продовжують атакувати ракетами.

Дуже сильна пожежа після атаки палає в Дніпрі.

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