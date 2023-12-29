Столица Украины снова под мощной ракетной атакой, в городе гремят сильнейшие взрывы.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в городе работает ПВО.

«Остайтесь в укрытиях!», – предупредил мэр.

Впоследствии Кличко сообщил о новых взрывах.

«Интенсивно работает ПВО. Находитесь в укрытиях!», – написал Кличко.

В свою очередь жители Киева сообщают об очень сильных взрывах и пожаре.

"В Святошинском районе столицы предварительно падение обломков. Выясняется информация о возможных разрушениях. Находитесь в укрытиях", - сообщают срочно в КГВА.

Также стало известно, что в Подольском районе горит складское помещение.

Появилась информация о пожаре в жилом доме.

"Зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", - заявили в КГВА.

Ракетная атака продолжается и на другие города Украины

Ранее серия взрывов прогремела во Львове, Харькове, Сумской и Днепропетровщине.

Известно о пострадавших.

Ночью более 10 "шахедов" атаковали Львовщину, есть возгорание на объекте критической инфраструктуры На месте действуют оперативные службы. Информации о жертвах нет, сообщил мэр Садовый.

Прямо сейчас город продолжают атаковать ракетами.

Очень сильный пожар после атаки пылает в Днепре.

Последние новости Украины:

Ужасный взрыв произошел в Черном море – вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что россияне накрыли огнем улицы с людьми – последствия трагические.

