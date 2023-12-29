Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в городе работает ПВО.
«Остайтесь в укрытиях!», – предупредил мэр.
Впоследствии Кличко сообщил о новых взрывах.
«Интенсивно работает ПВО. Находитесь в укрытиях!», – написал Кличко.
В свою очередь жители Киева сообщают об очень сильных взрывах и пожаре.
"В Святошинском районе столицы предварительно падение обломков. Выясняется информация о возможных разрушениях. Находитесь в укрытиях", - сообщают срочно в КГВА.
Также стало известно, что в Подольском районе горит складское помещение.
Появилась информация о пожаре в жилом доме.
"Зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", - заявили в КГВА.
Ракетная атака продолжается и на другие города Украины
Ранее серия взрывов прогремела во Львове, Харькове, Сумской и Днепропетровщине.
Известно о пострадавших.
Ночью более 10 "шахедов" атаковали Львовщину, есть возгорание на объекте критической инфраструктуры На месте действуют оперативные службы. Информации о жертвах нет, сообщил мэр Садовый.
Прямо сейчас город продолжают атаковать ракетами.
Очень сильный пожар после атаки пылает в Днепре.
Последние новости Украины:
Ужасный взрыв произошел в Черном море – вспыхнул пожар.
Также сообщалось, что россияне накрыли огнем улицы с людьми – последствия трагические.