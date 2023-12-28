Загарбницька армія обстріляла Вовчанськ Харківської області, повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України.

Як розповіли правоохоронці, ворог завдав удару по місту попередньо із РСЗВ.

«У цей час місцеві мешканці перебували біля пункту видачі продуктів. Також на проїжджій частині після прильоту спалахнуло легкове авто», - повідомили правоохоронці.

На даний момент відомо, що внаслідок атаки загинула одна людина. Жінка 1957-го року народження, місцева мешканка, отримала осколкові поранення несумісні з життмя.

«Також є постраждалі, їх кількість уточнюють», - повідомили в МВС України.

Раніше в Мережі з’явилися кадри авто, яке перетворилося на смолоскип після атаки на Вовчанськ.

Додамо, що ворог також атакував с.Глушківка Куп’янського району.

Внаслідок атаки поранено 72-річну жінку, її госпіталізували до медичної установи.

Зруйновано один будинок, три пошкоджено.

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