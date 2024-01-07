Як для працюючих, так і для тих, хто не зайнятий роботою, відкрито можливість добровільного приєднання до системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Часто українцям для отримання пенсії не вистачає кількох років страхового стажу. Однак починаючи з березня 2023 року, існує можливість "купити" страховий стаж для себе чи інших осіб без укладання паперового договору та без відвідування державних установ. Про це було повідомлено у ПФУ.

Як для осіб, які працюють, так і для тих, хто не зайнятий роботою, відкрита можливість добровільного приєднання до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Вони можуть сплачувати страхові внески не лише за себе, але й на користь інших осіб.

Для можливості здійснювати добровільні платежі на користь третіх осіб, необхідно, щоб ці особи були зареєстровані у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО) та не мали пенсійного статусу.

Страховий стаж представляє період, протягом якого працівник або його роботодавець сплачували страхові внески. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Щоб "докупити" стаж, потрібно укласти договір із Пенсійним фондом України (ПФУ) через вебпортал електронних послуг в електронній формі.

Для укладання договору можна авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або системи GOV.ID.

Розрахунок страхового стажу проводиться, помножуючи страховий внесок ЄСВ на коефіцієнт вартості компенсації та кількість місяців, яких не вистачає. Коефіцієнт залежить від кількості років, які ви "докуповуєте".

Мінімальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором добровільної участі становить 2 860 гривень з 1 січня та 2 948 гривень з 1 жовтня. Таким чином, вартість докуплення стажу за рік складе 34 320 або 35 376 гривень відповідно.

Наприклад, якщо ви хочете придбати 3 роки стажу, це обійдеться вам приблизно в 100 тисяч гривень. Після укладання договору необхідно щомісячно сплачувати внесок у розмірі 2948 гривень, або 35 376 гривень за кожен рік докупленого стажу.

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