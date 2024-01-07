Как для работающих, так и для тех, кто не занят работой, открыта возможность добровольного присоединения к системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Часто украинцам для получения пенсии не хватает нескольких лет страхового стажа. Однако, начиная с марта 2023 года, существует возможность "купить" страховой стаж для себя или других лиц без заключения бумажного договора и посещения государственных учреждений. Об этом сообщено в ПФУ.

Как для работающих, так и для тех, кто не занят работой, открыта возможность добровольного присоединения к системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Они могут платить страховые взносы не только за себя, но и в пользу других лиц.

Для возможности осуществлять добровольные платежи в пользу третьих лиц необходимо, чтобы эти лица были зарегистрированы в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования (РЗО) и не имели пенсионного статуса.

Страховой стаж представляет период, в течение которого работник или его работодатель уплачивали страховые взносы. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

Чтобы "докупить" стаж, следует заключить договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) через вебпортал электронных услуг в электронной форме.

Для заключения договора можно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи или системы GOV.ID.

Расчет страхового стажа производится, умножая страховой взнос ЕСВ на коэффициент стоимости компенсации и количество недостающих месяцев. Коэффициент зависит от количества лет, которые вы "докупаете".

Минимальный размер взноса за 1 месяц страхового стажа по договору добровольного участия составляет 2860 гривен с 1 января и 2948 гривен с 1 октября. Таким образом, стоимость докупки стажа за год составит 34320 или 35376 гривен соответственно.

К примеру, если вы хотите приобрести 3 года стажа, это обойдется вам примерно в 100 тысяч гривен. После заключения договора необходимо ежемесячно платить взнос в размере 2948 гривен или 35 376 гривен за каждый год докупленного стажа.

Последние новости Украины:

Напомним, минимальная пенсия более 8 тысяч может быть получена украинцами.

Как писала Politeka, украинцы могут потерять пенсии.

Также Politeka сообщала, какие выплаты получат 60-летние украинцы, у которых нет необходимого стажа.