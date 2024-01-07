Найбільше пропозицій на ринку праці традиційно призначено для продавців, але найвищі зарплати не мають.

В Україні протягом року середній розмір зарплати зрос з 16,4 тис. до 19 тис. грн. Значні зміни також відзначилися у переліку найбільш високооплачуваних вакансій, призначених для військових на перших місцях.

Середня зарплата в столиці досягла рівня 21,5 тис. грн. У місті Дніпро пропонують 19 тис. грн, в Запоріжжі – 16 тис. грн. У Львові середня заробітна плата становить 20 тис. грн, а в Одесі – 18,2 тис. грн.

Найбільше пропозицій на ринку праці традиційно призначено для продавців. Продавець-консультант може отримувати 15,5 тис. грн, в той час як менеджер з продажу отримує значно більше – 25 тис. грн. Серед інших популярних спеціальностей варто відзначити:

водій – середня зарплата 25 тис. грн;

адміністратор – 16,5 тис. грн;

кухар – 18,5 тис. грн;

касир – 15 тис. грн;

вантажник – 16,5 тис. грн.

Найвищі заробітні плати в Україні отримують фахівці військового напрямку, перевершуючи рівень оплати праці програмістів. Наприклад, артилерист може заробляти до 120 тис. грн на місяць, а мінометник – також 120 тис. грн.

Інші високооплачувані вакансії включають:

розробник Golang – 90 000 грн;

пілот – 75 000 грн;

лікар невідкладної допомоги – 75 000 грн;

розвідник – 75 000 грн;

інженер дронів – 75 000 грн;

снайпер – 75 000 грн;

танкіст – середня зарплата 75 000 грн;

інструктор з тактичної медицини – 75 000 грн.

Середня зарплата військовослужбовця становить 73 000 грн.

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

Як писала Politeka, зарплати українців змінились, деяким спеціалістам почали платити більше.

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