Больше всего предложений на рынке труда традиционно предназначено для продавцов, но самые высокие зарплаты не у них.

В Украине за год средний размер зарплаты вырос с 16,4 тыс. до 19 тыс. грн. Значительные изменения также отметились в списке наиболее высокооплачиваемых вакансий, предназначенных для военных на первых местах.

Средняя зарплата в столице достигла 21,5 тыс. грн. В городе Днепр предлагают 19 тыс. грн., в Запорожье – 16 тыс. грн. Во Львове средняя заработная плата составляет 20 тыс. грн., а в Одессе – 18,2 тыс. грн.

Больше всего предложений на рынке труда традиционно предназначено для продавцов. Продавец-консультант может получать 15,5 тыс. грн, в то время как менеджер по продажам получает гораздо больше – 25 тыс. грн. Среди других популярных специальностей следует отметить:

водитель – средняя зарплата 25 тыс. грн;

администратор – 16,5 тыс. грн;

кухар – 18,5 тис. грн;

кассир – 15 тыс. грн;

грузчик – 16,5 тыс. грн.

Высокие заработные платы в Украине получают специалисты военного направления, превосходя уровень оплаты труда программистов. К примеру, артиллерист может зарабатывать до 120 тыс. грн в месяц, а минометчик – также 120 тыс. грн.

Другие высокооплачиваемые вакансии включают:

разработчик Golang – 90 000 грн;

пилот – 75 000 грн;

врач неотложной помощи – 75 000 грн;

разведчик – 75 000 грн;

инженер дронов – 75 000 грн;

снайпер – 75 000 грн;

танкист – средняя зарплата 75 000 грн;

инструктор по тактической медицине – 75 000 грн.

Средняя зарплата военнослужащего составляет 73000 грн.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.