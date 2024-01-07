У січні в Україні здійснено перерахунок пенсій для чотирьох категорій пенсіонерів. Найвище підвищення отримали ті, хто вже отримував максимальну пенсію раніше. Підвищення було встановлено Законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Процес перерахунку пенсій в Україні на 2024 рік включає кілька етапів, пов'язаних з підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Також запланована річна індексація пенсій.

Мінімальна пенсія тепер становить 2361 грн, що є збільшенням порівняно з попередніми 2093 грн. Максимальна пенсія теж зросла з 20 930 грн до 23 610 грн. Розмір доплати за стаж, який перевищує стандарт, теж збільшено з 20,9 грн до 23,6 грн за кожен додатковий рік стажу.

За підвищенням мінімальної зарплати також йде збільшення гарантованого розміру пенсії для тих, хто відповідає умовам, таким як 30 років стажу для жінок, 35 років стажу для чоловіків та вік не менше 65 років. Раніше вони мали отримувати не менше 2680 грн, а тепер - 2840 грн.

В березні цього року заплановано проведення традиційної індексації пенсій, яке буде залежати від динаміки середньої зарплати та інфляції. Очікується, що розмір пенсій може збільшитися на близько 15%. Чим вища була зарплата та стаж у пенсіонера, тим більше він отримає підвищення.

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