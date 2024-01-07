В январе в Украине произведен перерасчет пенсий для четырех категорий пенсионеров. Наивысшее повышение получили те, кто уже получал максимальную пенсию раньше. Повышение было установлено Законом "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Процесс перерасчета пенсий в Украине на 2024 год включает несколько этапов, связанных с повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Также запланирована годовая индексация пенсий.

Минимальная пенсия теперь составляет 2361 грн, что является увеличением по сравнению с предыдущими 2093 грн. Максимальная пенсия тоже выросла с 20930 грн до 23610 грн. Размер доплаты за стаж, превышающий стандарт, тоже увеличен с 20,9 грн. до 23,6 грн. за каждый дополнительный год стажа.

За повышением минимальной зарплаты также следует увеличение гарантированного размера пенсии для тех, кто отвечает условиям, таким как 30 лет стажа для женщин, 35 лет стажа для мужчин и возраст не менее 65 лет. Раньше они должны получать не менее 2680 грн, а теперь - 2840 грн.

В марте этого года планируется проведение традиционной индексации пенсий, которое будет зависеть от динамики средней зарплаты и инфляции. Ожидается, что размер пенсий может увеличиться на 15%. Чем выше была зарплата и стаж у пенсионера, тем больше он получит повышение.

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