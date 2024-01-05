«Нафтогаз» терміново звернувся до споживачів з інформацією, яка стосується навіть тих, хто не користується газом.

«Нафтогаз» терміново нагадав українцям, що і чому необхідно зробити прямо зараз.

«Сьогодні останній день передачі показань!», - підкреслив «Нафтогаз» на своїй офіційній сторінці в Facebook.

У «Нафтогаз» нагадали, що передати показання дуже швидко можна через SMS-повідомлення.

Для цього потрібно: відправити SMS на номер - 4647 у форматі XXXXXXXXX YYYYY де:

XXXXXXXXX – 9 цифр особового рахунку, YYYYY – 5 цифр показань лічильника (тільки чорні цифри до коми)

«Між особовим рахунком і показаннями лічильника має бути пробіл. Наприклад: 100000001 00203», - підкреслили в «Нафтогаз».

Раніше в «Нафтогаз» підкреслили, що вчасно передані дані – це коректні нарахування у платіжках.

«Для визначення фактичного обʼєму спожитого газу, а не розрахункового, ми маємо отримати ваші показання до 5 числа кожного місяця», - наголошували у «Нафтогаз».

Передавати показання лічильника необхідно навіть, якщо людина тимчасово не проживає у помешканні та не користується газом.

У «Нафтогаз» також пояснювали, як дізнатися номер особового рахунку.

Так, дізнатись особовий рахунок можна в чат-боті GASUA, натиснувши на пункт "№ особового рахунку" (потрібно вказати ЕІС-код) або на сайті gas.ua в розділі "Дізнатись номер рахунку" (потрібно вказати ЕІС-код)

«EIC-код — це «персональний газовий номер» об’єкта газопостачання (точки обліку об’єкта газопостачання).

EIC-код містить 16 символів (літери та цифри). Наприклад, 56XM19A205987456», - розповідали в «Нафтогаз».

Дані про ЕІС-код можна знайти: в особистому кабінеті оператора ГРМ (облгазу) — розділ про особисті дані; в договорі з постачання газу, якщо він у вас зберігається в паперовому вигляді (заява-приєднання є невід’ємною частиною договору, вона має містити цей код).

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