"Нафтогаз" срочно обратился к потребителям с информацией, которая касается даже тех, кто не пользуется газом.

"Нафтогаз" срочно напомнил украинцам, что и почему необходимо сделать прямо сейчас.

«Сегодня последний день передачи показаний!», – подчеркнул «Нафтогаз» на своей официальной странице в Facebook.

В «Нафтогазе» напомнили, что передать показания очень быстро можно через SMS-сообщения.

Для этого нужно: отправить SMS на номер – 4647 в формате XXXXXXXXX YYYYY где:

XXXXXXXXX – 9 цифр лицевого счета, YYYYY – 5 цифр показаний счетчика (только черные цифры к запятой)

«Между лицевым счетом и показаниями счетчика должен быть пробел. Например: 10000000100203», - подчеркнули в «Нафтогазе».

Ранее в «Нафтогазе» подчеркнули, что вовремя переданные данные – это корректные начисления в платежках.

«Для определения фактического объема потребленного газа, а не расчетного, мы должны получить ваши показания до 5 числа каждого месяца», - отмечали в «Нафтогазе».

Передавать показания счетчика необходимо, даже если человек временно не проживает в помещении и не пользуется газом.

В "Нафтогазе" также объясняли, как узнать номер лицевого счета.

Так, узнать лицевой счет можно в чате GASUA, нажав на пункт "№ лицевого счета" (нужно указать ЕИС-код) или на сайте gas.ua в разделе "Узнать номер счета" (нужно указать ЭИС-код)

«EIC-код – это «персональный газовый номер» объекта газоснабжения (точки учета объекта газоснабжения).

EIC-код содержит 16 символов (буквы и цифры). Например, 56XM19A205987456», – рассказывали в «Нафтогазе».

Данные об ЭИС-коде можно найти: в личном кабинете оператора ГРМ (облгаза) — раздел о личных данных; в договоре по поставке газа, если он у вас хранится в бумажном виде (заявление-присоединение является неотъемлемой частью договора, оно должно содержать этот код)/

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