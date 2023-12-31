Починаючи з 1 січня 2024 року, тарифи на природний газ для населення в Україні залишаться незмінними. Для клієнтів "Нафтогазу", що становлять близько 98% всіх домогосподарств, вартість складе 7,96 гривень за кубометр. При середньому споживанні 9,9 кубометра на місяць (що відповідає соціальній нормі для трьох осіб, включаючи лише використання плити), витрати становитимуть 78,8 гривень за січень.

Варто враховувати, що на ринку газу в Україні працюють не лише "Нафтогаз", і загальні тарифи коливаються від 7,7 до 9,99 гривень за кубометр.

Сім постачальників пропонують ціни нижчі за 8 гривень, а в п'ятьох вони вищі.

Актуальні тарифні пропозиції залишаються в силі принаймні до 1 травня 2024 року, тобто до завершення опалювального сезону. Варто враховувати, що додатково стягується плата за доставку газу, і її розмір різний в різних регіонах.

Також слід відзначити, що з 1 жовтня 2023 року вартість транспортування газу розраховується за новими правилами. Мінімальна вартість доставки газу зменшиться, але нововведення зачіпає не всіх.

Зміни дозволять розраховувати мінімальну суму лише за фактичне користування газом тими приладами, які підключені до газової мережі.

Мінімальні суми за транспортування газу будуть наступними:

для користувачів лише газової плити - плата за 3,25 кубометра;

для тих, хто користується газовою плитою та колонкою (для обігріву води газом) - плата за 10,5 кубометра;

для тих, хто використовує газ для опалення та інших потреб - плата за 21,6 кубометра.

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