Начиная с 1 января 2024 года тарифы на природный газ для населения в Украине останутся неизменными. Для клиентов "Нефтегаза", составляющих около 98% всех домохозяйств, стоимость составит 7,96 гривен за кубометр. При среднем потреблении 9,9 кубометра в месяц (что соответствует социальной норме для трех человек, включая только использование плиты), расходы составят 78,8 гривен за январь.

Следует учитывать, что на рынке газа в Украине работают не только "Нефтегаз", и общие тарифы колеблются от 7,7 до 9,99 гривен за кубометр.

Семь поставщиков предлагают цены ниже 8 гривен, а в пяти они выше.

Актуальные тарифные предложения остаются в силе, по крайней мере, до 1 мая 2024 года, то есть до завершения отопительного сезона. Следует учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа, и ее размер разный в разных регионах.

Также следует отметить, что с 1 октября 2023 стоимость транспортировки газа рассчитывается по новым правилам. Минимальная стоимость доставки газа снизится, но нововведение затрагивает не всех.

Изменения позволят рассчитывать минимальную сумму только за фактическое пользование газом приборами, которые подключены к газовой сети.

Минимальные суммы за транспортировку газа будут следующими:

для пользователей только газовой плиты – плата за 3,25 кубометра;

для тех, кто пользуется газовой плитой и колонкой (для обогрева воды газом) – плата за 10,5 кубометра;

для тех, кто использует газ для отопления и других нужд – плата за 21,6 кубометра.

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