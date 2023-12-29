Підвищення цін на комунальні послуги може негативно вплинути на життєвий рівень населення України, особливо для малозабезпечених громадян.

Збільшення тарифів на комунальні послуги в Україні буде проводитися поетапно, і конкретні терміни та розміри підвищення визначить Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Глава НКРЕКП Костянтин Ущаповський наголошував, що будь-яке можливе підвищення тарифів на електроенергію в 2024 році, якщо воно відбудеться, має бути обдуманим і не перевищувати 15%, що дорівнює 3 гривні за кіловат-годину. Інші прогнози вказують на можливе зростання цін на електроенергію на 50%.

Щодо газу, його ціна може збільшитися в два етапи: спочатку до 11–13 гривень за кубометр, а потім до 15 гривень. Вартість опалення і гарячої води може зрости на 30–50% в залежності від регіону, а холодної води – на 50%. Проте ймовірне зростання тарифів слід очікувати не раніше травня-червня 2024 року.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні в 2024 році може становити 20-30% і пов'язане з такими факторами:

Зростання цін на енергоносії: Світовий ринок спостерігає постійне зростання цін на газ, електроенергію та інші енергоносії, що пов'язане з війною в Україні, санкціями проти Росії та іншими факторами. Зростання витрат на ремонт і обслуговування комунальної інфраструктури: Пошкоджена значна частина комунальної інфраструктури внаслідок війни в Україні потребує серйозних витрат на відновлення, які можуть бути покриті шляхом підвищення тарифів.

Джерело: 1+1.

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