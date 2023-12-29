Повышение цен на коммунальные услуги может негативно отразиться на жизненном уровне населения Украины, особенно для малообеспеченных граждан.

Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Украине будет проводиться поэтапно и конкретные сроки и размеры повышения определит Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский отмечал, что любое возможное повышение тарифов на электроэнергию в 2024 году, если оно состоится, должно быть обдуманным и не превышать 15%, что равно 3 гривны за киловатт-час. Остальные прогнозы указывают на возможный рост цен на электроэнергию на 50%.

Относительно газа его цена может увеличиться в два этапа: сначала до 11–13 гривен за кубометр, а затем до 15 гривен. Стоимость отопления и горячей воды может вырасти на 30–50% в зависимости от региона, а холодная вода – на 50%. Однако вероятного роста тарифов следует ожидать не раньше мая-июня 2024 года.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине в 2024 году может составить 20-30% и связано с такими факторами:

Рост цен на энергоносители: Мировой рынок наблюдает постоянный рост цен на газ, электроэнергию и другие энергоносители, связанный с войной в Украине, санкциями против России и другими факторами . Рост затрат на ремонт и обслуживание коммунальной инфраструктуры: Поврежденная значительная часть коммунальной инфраструктуры в результате войны в Украине требует серьезных затрат на восстановление, которые могут быть покрыты путем повышения тарифов.

Источник: 1+1.

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