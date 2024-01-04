Компанія "Нафтогаз" підкреслює, що цей дисконт буде автоматично застосовано наступного розрахункового місяця.

Клієнти "Нафтогазу" отримують можливість зекономити на своїх рахунках за газ, отримуючи знижку у розмірі 1%. Про це більш детально було повідомлено на сайті "Нафтогаз".

Зокрема у "Нафтогаз" повідомили, якщо українці вчасно оплачують рахунки до 15 числа кожного місяця, то можуть розраховувати на знижку при оплаті послуг газу. Тобто споживачам, які користуються послугами "Нафтогаз", щоб скористатися знижкою, слід вчасно оплачувати рахунок за газ за допомогою онлайн-сервісу компанії.

Компанія "Нафтогаз" наголошує, що цей дисконт буде автоматично застосовано у наступному розрахунковому місяці. Вартість газу для клієнтів "Нафтогазу" наразі складає 7,96 грн за кубометр. Сума знижки буде залежати від загальної суми оплати, проте, за умови оплати 9,9 кубометрів газу (соцнорма для трьох осіб), знижка може скластися приблизно 79 коп.

Слід враховувати, що до загальної суми також може додаватись плата за доставку газу, яка різниться в різних регіонах.

Зауважимо, що тарифи на газ для населення в січні 2024 року залишилися незмінними в межах річних тарифних планів. Однак через відсутність єдиного тарифу у країні постачальники можуть встановлювати власні ціни, які коливаються від 7,7 до 9,99 грн за кубометр.

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