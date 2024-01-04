Компания "Нафтогаз" подчеркивает, что этот дисконт будет автоматически применен в следующем расчетном месяце.

Клиенты "Нафтогаза" получают возможность сэкономить на своих счетах за газ, получая скидку в 1%. Об этом более подробно было сообщено на сайте "Нафтогаз".

В частности у "Нафтогаз" сообщили, если украинцы своевременно оплачивают счета до 15 числа каждого месяца, то могут рассчитывать на скидку при оплате услуг газа. То есть потребителям, пользующимся услугами "Нафтогаз", чтобы воспользоваться скидкой, следует своевременно оплачивать счет за газ с помощью онлайн-сервиса компании.

Компания "Нафтогаз" подчеркивает, что этот дисконт будет автоматически применен в следующем расчетном месяце. Стоимость газа для клиентов "Нафтогаза" сейчас составляет 7,96 грн за кубометр. Сумма скидки будет зависеть от общей суммы оплаты, однако, при оплате 9,9 кубометров газа (соцнорма для трех человек), скидка может сложиться примерно 79 коп.

Следует учитывать, что к общей сумме может добавляться плата за доставку газа, которая различается в разных регионах.

Отметим, что тарифы на газ для населения в январе 2024 остались неизменными в пределах годовых тарифных планов. Однако из-за отсутствия единого тарифа в стране поставщики могут устанавливать собственные цены, которые колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр.

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