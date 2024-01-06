Стало відомо, хто в Україні має найбільші та найменші зарплати.

Найменші зарплати в Україні припадають на працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури. У той же час, найвищі оплати праці фіксуються в галузях телекомунікацій та інформації, а також в фінансовій і страховій сферах. Про це йдеться у звіті Держстату.

За третій квартал виокремлено найвищі зарплати у наступних галузях:

Інформація та телекомунікації – 37 542 грн.

Фінансова та страхова діяльність – 34 189 грн.

Авіаційний транспорт – 33 205 грн.

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 24 168 грн.

Професійна, наукова та технічна діяльність – 24 141 грн.

Найменші зарплати зафіксовані у галузях:

Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – в середньому 11 373 грн.

Творчості, мистецтва та розваг – 11 503 грн.

Освіти – 12 180 грн.

Поштової та кур'єрської діяльності – 12 804 грн.

Тимчасового розміщення та організації харчування – 13 007 грн.

Середня зарплата в Україні у третьому кварталі 2023 року склала 17,9 тис. грн, що на 22,7% вище, ніж у 2022 році.

Також в 2024 році в Україні планується підвищення заробітної плати для вчителів на 21%, що призведе до зростання середньої розрахункової зарплати вчителів вищої категорії з 14,4 тис. грн до 17,4 тис. грн.

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