Найменші зарплати в Україні припадають на працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури. У той же час, найвищі оплати праці фіксуються в галузях телекомунікацій та інформації, а також в фінансовій і страховій сферах. Про це йдеться у звіті Держстату.

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За третій квартал виокремлено найвищі зарплати у наступних галузях:

  • Інформація та телекомунікації – 37 542 грн.
  • Фінансова та страхова діяльність – 34 189 грн.
  • Авіаційний транспорт – 33 205 грн.
  • Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 24 168 грн.
  • Професійна, наукова та технічна діяльність – 24 141 грн.

Найменші зарплати зафіксовані у галузях:

  • Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – в середньому 11 373 грн.
  • Творчості, мистецтва та розваг – 11 503 грн.
  • Освіти – 12 180 грн.
  • Поштової та кур'єрської діяльності – 12 804 грн.
  • Тимчасового розміщення та організації харчування – 13 007 грн.

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Середня зарплата в Україні у третьому кварталі 2023 року склала 17,9 тис. грн, що на 22,7% вище, ніж у 2022 році.

Також в 2024 році в Україні планується підвищення заробітної плати для вчителів на 21%, що призведе до зростання середньої розрахункової зарплати вчителів вищої категорії з 14,4 тис. грн до 17,4 тис. грн.

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

Як писала Politeka, зарплати українців змінились, деяким спеціалістам почали платити більше.

Також Politeka повідомляла, у 2024 році в Україні очікується зростання мінімальної зарплати.