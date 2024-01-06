Стало известно, кто в Украине имеет самые большие и самые маленькие зарплаты.

Наименьшие зарплаты в Украине приходятся на работников библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры. В то же время самые высокие оплаты труда фиксируются в отраслях телекоммуникаций и информации, а также в финансовой и страховой сферах. Об этом говорится в отчете Госстата.

За третий квартал выделены самые высокие зарплаты в следующих отраслях:

Информация и телекоммуникации – 37542 грн.

Финансовая и страховая деятельность – 34189 грн.

Авиационный транспорт – 33205 грн.

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 24 168 грн.

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 24141 грн.

Самые маленькие зарплаты зафиксированы в отраслях:

Функционирование библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – в среднем 11373 грн.

Творчества, искусства и развлечений – 11503 грн.

Образования – 12 180 грн.

Почтовой и курьерской деятельности – 12 804 грн.

Временного размещения и организации питания – 13007 грн.

Средняя зарплата в Украине в третьем квартале 2023 года составила 17,9 тыс. грн., что на 22,7% выше, чем в 2022 году.

Также в 2024 г. в Украине планируется повышение заработной платы для учителей на 21%, что приведет к росту средней расчетной зарплаты учителей высшей категории с 14,4 тыс. грн до 17,4 тыс. грн.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.