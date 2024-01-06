Наименьшие зарплаты в Украине приходятся на работников библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры. В то же время самые высокие оплаты труда фиксируются в отраслях телекоммуникаций и информации, а также в финансовой и страховой сферах. Об этом говорится в отчете Госстата.
За третий квартал выделены самые высокие зарплаты в следующих отраслях:
- Информация и телекоммуникации – 37542 грн.
- Финансовая и страховая деятельность – 34189 грн.
- Авиационный транспорт – 33205 грн.
- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 24 168 грн.
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 24141 грн.
Самые маленькие зарплаты зафиксированы в отраслях:
- Функционирование библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – в среднем 11373 грн.
- Творчества, искусства и развлечений – 11503 грн.
- Образования – 12 180 грн.
- Почтовой и курьерской деятельности – 12 804 грн.
- Временного размещения и организации питания – 13007 грн.
Средняя зарплата в Украине в третьем квартале 2023 года составила 17,9 тыс. грн., что на 22,7% выше, чем в 2022 году.
Также в 2024 г. в Украине планируется повышение заработной платы для учителей на 21%, что приведет к росту средней расчетной зарплаты учителей высшей категории с 14,4 тыс. грн до 17,4 тыс. грн.
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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.
Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.
Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.