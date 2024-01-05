В Україні загалом існує лише 5 видів таких доплат до пенсій. Кожна з цих сум має різний розмір.

В Україні існують різні доплати до пенсій за віком у системі пенсійного забезпечення. Ці доплати до пенсій призначаються залежно від різних обставин і мають різний розмір. Згідно із законом "Про пенсійне забезпечення" України, загалом існує лише 5 видів таких доплат до пенсій.

Літні люди, яким нараховується пенсія за віком, можуть отримувати додаткові кошти в таких випадках:

Непрацюючим пенсіонерам, які утримують непрацездатних членів сім'ї, на кожного непрацездатного члена сім'ї призначається доплата в розмірі соціальної пенсії, передбаченої для відповідної категорії непрацездатних.

Одиноким пенсіонерам, які потребують постійного стороннього догляду за висновком медичних закладів, призначається доплата на догляд за ними в розмірі соціальної пенсії.

Пенсіонерам, які мають право на надбавку до пенсії за роботу після досягнення пенсійного віку відповідно до колишнього Союзу РСР, призначається надбавка в розмірі 10% основної пенсії за кожний повний рік роботи після призначення пенсії, але не більше 40%.

Особам, які набули право на пенсію за віком згідно з чинним законодавством і бажають працювати після досягнення пенсійного віку, призначається доплата в розмірі 10% від основного розміру пенсії за кожен повний рік роботи, але не більше 40%.

Пенсіонерам, які мали стаж роботи і відмовилися від пенсії протягом періоду роботи, призначається доплата в розмірі 10% від основного розміру пенсії за кожен повний рік роботи після відмови від пенсії, але не більше 40%.

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