В Украине существует всего 5 видов таких доплат к пенсиям. Каждая из этих сумм имеет разный размер.

В Украине существуют разные доплаты к пенсиям по возрасту в системе пенсионного обеспечения. Эти доплаты к пенсиям назначаются в зависимости от разных обстоятельств и имеют разный размер. Согласно закону"О пенсионном обеспечении" Украины, всего существует только 5 видов таких доплат к пенсиям.

Старики, которым начисляется пенсия по возрасту, могут получать дополнительные средства в следующих случаях:

Неработающим пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, на каждого нетрудоспособного члена семьи назначается доплата в размере социальной пенсии, предусмотренной для соответствующей категории нетрудоспособных.

Одиноким пенсионерам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе за заключением медицинских учреждений, назначается доплата по уходу за ними в размере социальной пенсии.

Пенсионерам, имеющим право на надбавку к пенсии за работу по достижении пенсионного возраста в соответствии с бывшим Союзом ССР, назначается надбавка в размере 10% основной пенсии за каждый полный год работы после назначения пенсии, но не более 40%.

Лицам, которые получили право на пенсию по возрасту согласно действующему законодательству и желают работать после достижения пенсионного возраста, назначается доплата в размере 10% от основного размера пенсии за каждый полный год работы, но не более 40%.

Пенсионерам, имеющим стаж работы и отказавшимся от пенсии в течение периода работы, назначается доплата в размере 10% от основного размера пенсии за каждый полный год работы после отказа от пенсии, но не более 40%.

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