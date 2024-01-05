Ціни на основні овочі в Україні продовжують зростати, що може бути наслідком великої кількості низькоякісних товарів або підвищення витрат на енергозбереження для зберігання продуктів. Економіст Олег Пендзин зробив прогноз, які овочі дорожчатимуть на початку 2024-го року.

За висловами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі можливо робити прогноз щодо цін лише до весни, але вже на початку цього року овочі для борщу подорожчали на 2-3%. Це картопля, морква, буряк та цыибуля.

Експерт пояснює, що ціноутворення визначається витратами на зберігання товарів у спеціальних складах, де повинна забезпечуватися необхідна температура для продуктів.

Пендзин зауважує, що незважаючи на те, що ціни на овочі зараз нижчі, ніж рік тому, різновиди борщового набору стануть дорожчими через витрати на їх зберігання. Він вказує на необхідність покриття витрат на енергозатрати, що підвищує загальну вартість.

Експерти також зазначають наявність великої кількості продукції на ринку, що призводить до очікуваного здешевлення цибулі. Протягом 2022 та 2023 року спостерігалося значне підвищення цін на цибулю, причиною чого були різноманітні глобальні та регіональні події. Эксперти надають рекомендації щодо перевірки якості продуктів та попередження споживачів про можливі ризики.

Джерело: Факти.

Останні новини України:

Нагадаємо, ціни на продукти у 2024 році неприємно дивують українців, у НБУ зробили прогноз.

Як повідомляла Politeka, змінилися ціни на продукти.

Також Politeka писала, популярний овоч почне дешевшати.