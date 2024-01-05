Цены на основные овощи в Украине продолжают расти, что может являться следствием большого количества низкокачественных товаров или повышения затрат на энергосбережение для хранения продуктов. Экономист Олег Пендзин сделал прогноз, какие овощи будут дорожать в начале 2024 года.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, сейчас можно делать прогноз относительно цен только до весны, но уже в начале этого года овощи для борща подорожали на 2-3%. Это картошка, лук, буряк и морква.

Эксперт объясняет, что ценообразование определяется затратами на хранение товаров в специальных складах, где должна обеспечиваться необходимая температура продуктов.

Пендзин отмечает, что, несмотря на то, что цены на овощи сейчас ниже, чем год назад, разновидности борщового набора станут дороже из-за затрат на их хранение. Он указывает на необходимость покрытия расходов на энергозатраты, что увеличивает общую цену.

Эксперты также указывают на наличие большого количества продукции на рынке, что приводит к ожидаемому удешевлению лука. В течение 2022 и 2023 годов наблюдалось значительное повышение цен на лук, причиной чего были различные глобальные и региональные события. Эксперты дают рекомендации по проверке качества продуктов и предупреждению потребителей о возможных рисках.

Источник: Факты.

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