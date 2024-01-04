Телеведуча Леся Нікітюк поділилася в Інстаграм визнанням, наскільки останні атаки окупантів вплинули на неї і близьких.

Телеведуча Леся Нікітюк поділилася у своєму Instagram кадрами не лише сімейного затишшя, а й особистими переживаннями. За словами Микитюка, зараз останні удари російських злочинців вплинули не лише на громадян, а й на їхніх вихованців, у яких на тлі стресу виявляються нові проблеми.

«Днями Рафік дуже злякався вибухів у Києві… Вперше даю собаці валеріану. Про постійну діарею… я взагалі мовчу. Привезла його до Хмельницького, дівчатка лікуватимуть його коханням» - зізналася Леся.

Як відомо, нещодавно окупанти масово обстрілювали українські міста, били по цивільних будинках, пологових будинках та інших не військових об'єктах. На деяких ділянках завали після обстрілу розбирають досі.

Раніше Нікітюк зіткнулася з масовою критикою через невдалу рекламу.

За словами українців, такої їжі Нікітюк точно не їсть і навряд би стала, оскільки займається спортом, стежить за фігурою і часто показує, якій різноманітній їжі віддає перевагу. При цьому Нікітюк неодноразово зауважувала, що багато продуктів не їсть і контролює режим дня.

«Як можна їсти те, що несмачне, найгірші чіпси; Цей видос може виправдати лише те, що зібрані кошти підуть на ЗСУ. Сподіваюся, я не помиляюся; Типу Леся чіпси їсть)); Чесно рекламують хімію щоб купували цькували інших; Краще шийками торгувати як Оля чи «задньою частиною». Ганьба. Що за відео? Від цього продукту холестерин зашкалює; Чіпсів не хочу, але подивилася з усмішкою» - написали в мережі.

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