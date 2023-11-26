Для приготування ціє страви потрібно зовсмі мало часу і кількі доступних інгредієнтів.

Відома фублогерка, авторка книжок власних рецептів Олена Гудзенко поділилася простим рецептом бананових млинців, пише Politeka.net.

Для приготування млинців потрібні такі інгредієнти – один великий стиглий банан, одне куряче яйце, три столових ложки борошна.

За бажанням, можна додати дрібку кориці.

Спочатку банан необхідно розім'яти виделкою. Додаємо яйце, борошно і корицю за смаком. Тісто повинно вийти густим.

Обсмажуємо на сухій сковороді під кришкою з обох боків – до рум’яної скоринки.

От і все, бананові млинці можна подавати до столу.

Підписниці Гудзенко залишилися у захваті від цього рецепту:

«Прекрасний лінивий рецепт. Ще робила такі млинці, але з яблуком замість банану. Гадаю, що можна поексперементувати і з іншими фруктами-пюре»,

«Дякую за рецептик!».

Також деякі господины розповіли про свої рецепти млинців:

«Роблю із яблуком,бананом,сир (творог),на кокосовій олії. Дуже смачно!»,

«Я такі роблю з вівсяного борошна, дуже смачно і корисно»,

«Робила схожі, але там на 1 банан і 1 яйце потрібно 2,5 ложки муки, також гарні виходять».

Зазначимо, банан — це джерело поживних речовин, а саме: калію, кальцію, фосфору, бета-каротину, фтору та заліза.

Банани нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту, допомагають у боротьбі з холестериновими бляшками, корисні для серцево-судинної системи.

Більш того, дослідження показали, що в бананах також міститься допамін – важливий нейромедіатор, відповідальний за відчуття щастя

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