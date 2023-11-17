Ольга Сумська, на відміну від більшості господинь, намагається не використовувати на кухні олію.

Для більшості господинь соняшникова олія залишається основним інгредієнтом для смаження страв і заправки салатів, пише Politeka.net.

Але відома українська акторка і телеведуча Ольга Сумська соняшникову олію майже не використовує. Ольга Сумська замінила її на олію оливкову.

«На вечерю я готую салати – овочі, сибас, листя салату, оливкову олію. Все те, що я обожнюю», - казала якось Ольга Сумська.

Зазначимо, що оливкову олію Ольга Сумська використовую не тільки у своїх стравах, а й у косметичних засобах. Так, Ольга Сумська додає оливкову олію у маски і скраби для тіла, які робить сама.

Зазначимо, головна риса оливкової олії – користь. В оливковій олії великий набір корисних речовин, зокрема, багато вітаміну Е, ненасичених жирних кислот та поліфенолів, які омолоджують шкіру та оновлюють організм.

Оливкова олія виявляє антиоксидантні властивості, зміцнює імунітет, омолоджує організм, допомагає впоратися з нервовими розладами, покращує пам'ять, стимулює розумову діяльність

Основним із показників якості оливкової олії, на які потрібно звертати увагу є кислотність. Рівень даного показника визначається вмістом олеїнової кислоти в 100 г продукту. Чим нижче природна кислотність нерафінованої оливкової олії, тим вище його якість.

Нерафінована оливкова олія використовується в якості заправки до салатів, холодних закусок, для маринадів для м'яса, риби, птиці, майонезів, соусів.

Спеціалісти зазначають, що половина столової ложки оливкової олії в день зменшує ризик смерті від раку і хвороб серця.

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