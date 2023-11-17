Ольга Сумская, в отличие от большинства хозяек, старается не использовать на кухне подсолнечное масло.

Для большинства хозяйок масло подсолнечное остается основным ингредиентом для жарки блюд и заправки салатов, пишет Politeka.net.

Но известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская подсолнечное масло почти не использует. Ольга Сумская заменила ее на оливковое масло.

«На ужин я готовлю салаты – овощи, сибас, листья салата, оливковое масло. Все то, что я обожаю», - говорила однажды Ольга Сумская.

Оливковое масло Ольга Сумская использую не только в своих блюдах, но и в косметических средствах. Так Ольга Сумская добавляет оливковое масло в маски и скрабы для тела, которые делает сама.

Отметим, главная черта оливкового масла – польза. В оливковом масле большой набор полезных веществ, в частности много витамина Е, ненасыщенных жирных кислот и полифенолов, которые омолаживают кожу и обновляют организм.

Оливковое масло обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет иммунитет, омолаживает организм, помогает справиться с нервными расстройствами, улучшает память, стимулирует умственную деятельность.

Основным из показателей качества оливкового масла, на которые нужно обращать внимание, является кислотность. Уровень данного показателя определяется содержанием олеиновой кислоты в 100 г продукта. Чем ниже природная кислотность нерафинированного оливкового масла, тем выше его качество.

Нерафинированное оливковое масло используется в качестве заправки в салаты, холодные закуски, для маринадов для мяса, рыбы, птицы, майонезов, соусов.

Специалисты отмечают, что половина столовой ложки оливкового масла в день сокращает риск смерти от рака и болезней сердца.

Последние новости Украины:

Согреет холодный день – Ольга Сумская дала рецепт, который должен быть в каждом доме.

Также сообщалось, что Ольга Сумская дала королевский рецепт крем-супа.

Секрет в маринаде – рецепт самых вкусных рулетиков от Софии Ротару.