Для приготовления этого блюда нужно совсем мало времени и несколько доступных ингредиентов.

Известная фублогер, автор книг собственных рецептов Елена Гудзенко поделилась простым рецептом банановых блинов, пишет Politeka.net.

Для приготовления блинов нужны такие ингредиенты – один большой спелый банан, одно куриное яйцо, три столовых ложки муки.

По желанию, можно добавить щепотку корицы.

Сначала банан необходимо размять вилкой. Добавляем яйцо, муку и корицу по вкусу. Тесто должно получиться густым.

Обжариваем на сухой сковороде под крышкой с двух сторон – до румяной корочки.

Вот и все, банановые блины можно подавать к столу.

Подписчицы Гудзенко остались в восторге от этого рецепта:

«Прекрасный ленивый рецепт. Еще делала такие блины, но с яблоком вместо банана. Думаю, что можно поэксперементировать и с другими фруктами-пюре»,

"Спасибо за рецептик!",

Также некоторые хозяйки рассказали о своих рецептах блинов:

«Делаю с яблоком, бананом, сыр (творог), на кокосовом масле. Очень вкусно!»,

«Я такие делаю из овсяной муки, очень вкусно и полезно»,

«Делала похожие, но там на 1 банан и 1 яйцо нужно 2,5 ложки муки, также хорошие получаются».

Отметим, банан – это источник питательных веществ, а именно: калия, кальция, фосфора, бета-каротина, фтора и железа.

Бананы нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, помогают в борьбе с холестериновыми бляшками, полезны для сердечно-сосудистой системы.

Более того, исследования показали, что в бананах также содержится допамин – важный нейромедиатор, ответственный за чувство счастья.

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