Телеведущая Леся Никитюк поделилась в своем Instagram кадрами не только семейного затишья, но и личными переживаниями. По словам Никитюк, сейчас последние удары российских преступников повлияли не только на граждан, но и на их питомцев, у которых на фоне стресса проявляются новые проблемы.

«На днях Рафик очень испугался взрывов в Киеве… Первый раз даю собаке валериану. Про постоянную диарею… я вообще молчу. Привезла его в Хмельницкий, девочки будут лечить его любовью» - призналась Леся.

Как известно, недавно оккупанты массово обстреливали украинские города, били по гражданским домам, роддому и другим не военным объектам. На некоторых участках завалы после обстрелов разбирают до сих пор.

Ранее Никитюк столкнулась с массовой критикой из-за неудачной рекламы.

По словам украинцев, такую пищу Никитюк точно не ест и вряд бы стала, так как занимается спортом, следит за фигурой и часто показывает, какую разнообразную пищу предпочитает. При этом Никитюк не раз подмечала, что многие продукты не ест и контролирует режим дня.

«Как можно есть то, что невкусное, худшие чипсы; Этот видос может оправдать только то, что собранные средства пойдут на ВСУ. Надеюсь я не ошибаюсь; Типа Леся чипсы ест)); Честно рекламируют химию чтобы покупали травили других; Уж лучше шейками торговать как Оля или «задней частью». ПОЗОР. Что за видео? От этого продукта холестерин зашкаливает; Чипсов не хочу, но посмотрела с улыбкой» - написали в сети.

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