Телеведуча і блогер Леся Нікітюк дала цікаву пораду, як додати до популярної страви новий і яскравий смак.

Леся Нікітюк на своїй сторінці в Інстаграм похвалилася, що в неї на вечері пиріжки з картоплі.

«Пиріжки з тушкованою капустою з залишків картопляного пюре», - розповіла Леся Нікітюк про страву на своїй тарілці.

Але цю смачну і популярну страву Леся Нікітюк вирішила доповнити ще одним смаком – трюфельною пастою.

За словами Лесі Нікітюк, на смак це просто бомба.

Також Нікітюк розламала навпіл один з пиріжків, щоб продемонструвати, як багато в ньому смачної і запашної начинки.

Додамо, що один з головних секретів приготування ідеальних зраз криється у картоплі. Вірніше, у методі її приготування.

Картоплю для зраз потрібно відварити у мундірі і лише потім із неї робити пюре. До того ж, у картопляну масу не варто додавати молоко, а ось 2-3 ст. л борошна не завадять - вона "склеїть" масу. Таким чином зрази вийдуть пухкими і не будуть розвалюватися.

Трюфельна паста, якою Леся Нікітюк доповнила цю страву, це ніжний пастообразний крем, при виготовленні якого використовується чорний трюфель - вишуканий делікатесний гриб.

Трюфельна паста широко використовується в кулінарії в усьому світі. Трюфельна паста є готовим до вживання продуктом як приправа для бутербродів та начинок для закусок, перших та других страв, омлетів тощо. Так, до трюфельної пасти чудово підійдуть макарони, рис, овочі.

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