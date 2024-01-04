Популярна актриса Ксенія Мішина, яка часто ділиться новими кадрами в мережі, висловилася про безкультурну поведінку матерів.

Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка раніше опинилася в центрі уваги через свої посади в соціальних мережах, висловилася про неправильне виховання частини матерів , Особливо російських. Як відомо, Мішина виховує сина сама і навіть активно працюючи, приділяє йому весь вільний час.

Мішина возить дитину на відпочинок, допомагає їй з новими захопленнями і не перешкоджає, якщо син бажає змінити колір волосся або якесь хобі, а також завжди намагається забирати та возити його до школи. Щоб приділяти вільний час синові, Мішина також часто проводить із ним рідкісні вихідні.

Тому ситуація одного з будніх днів чимало збентежила Мишину.

"Нещодавно з Платоном спостерігали таку ситуацію. Мама з дочкою (два роки приблизно) у магазині. Дочка щось спитала маму. Та їй у відповідь на весь магазин: "Закрий рота, дебілка!". Я аж застигла. А потім згадала, це ж "ублюдки". І виховують таких самих!" - зізналася Мішина, згадавши про росіян і їхню безкультурну і нахабну поведінку.

Раніше Мішина зіткнулася з хвилюванням з боку публіки після того, як поділилася моментами своєї відпустки в Таїланді разом зі своїм сином Платоном. Хоча зірка "Фортечний" насолоджувалась відпочинком, не всі її передплатники на Instagram схвалили її вибір.

Відео, опубліковане Мішиною, де вона танцює на тлі мальовничого пейзажу Таїланду, викликало змішані реакції. Коментарі під постом були заповнені як словами підтримки, і висловлюваннями невдоволення.

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