Популярная актриса Ксения Мишина, которая часто делится новыми кадрами в сети, высказалась о бескультурном поведении матерей.

Известна украинская актриса Ксения Мишина, которая ранее оказалась в центре внимания из-за своих постов в социальных сетях, высказалась о неправильном воспитании части матерей, в особенности российских. Как известно, Мишина воспитывает сына сама и даже активно работая, уделяет ему все свободное время.

Мишина возит ребенка на отдых, помогает ему с новыми увлечениями и не препятствует, если сын желает сменить цвет волос или какое-то хобби, а также всегда старается забирать и возить его в школу. Чтобы уделять свободное время сыну, Мишина также часто проводит с ним редкие выходные.

Поэтому ситуация в один из будних дней немало смутила Мишину.

"Недавно с Платоном наблюдали такую ситуацию. Мама с дочерью (два года примерно)в магазине. Дочь что-то спросила маму. Та ей в ответ на весь магазин: "Закрой рот, дебилка!". Я аж застыла. А потом вспомнила, это же "ублюдки". И воспитывают таких же!" - призналась Мишина, вспомнив о россиянах и их безкультурном и наглом поведении.

Ранее Мишина столкнулась с волнением со стороны публики после того, как она поделилась моментами своего отпуска в Таиланде вместе со своим сыном Платоном. Хотя звезда "Крепостной" наслаждалась отдыхом, не все ее подписчики на Instagram одобрили ее выбор.

Видео, опубликованное Мишиной, где она танцует на фоне живописного таиландского пейзажа, вызвало смешанные реакции. Комментарии под постом были заполнены как словами поддержки, так и выражениями недовольства.

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