Ксенія Мішина, відома українська актриса, неодноразово отримувала багато критики через прихильність до сина. Мішина виявляє яскраву підтримку свого 11-річного сина Платона, підтримуючи його бажання змінити свій образ чи зайнятися новими хобі.

У свіжому пості на своїй сторінці в Instagram вона ділиться коротким відео, де вони разом із Платоном знаходяться в автомобілі. У ритмі хіта Емінема мати і син весело танцюють, а потім Ксенія уявляє зміненого Платона з яскравим платиновим відтінком волосся. Відео також натякає на нове проколоте вухо у хлопчика.

"Коли тепер ти маєш свій власний Eminem", - заявила Мішина.

Реакція передплатників на такі кардинальні зміни у вигляді виявляється неоднозначною, викликаючи дискусії та сумніви щодо справжності перетворень.

«А ти спитала його, чи справді це йому подобається; як можна пофарбувати дитину проти її волі? Якщо не пам'ятаєте, то в нього вже було синє волосся; У країні війна, а їй весело ось такий патріотизм в Україні; коли мама радує дитину в такий лихоліття, це погано?! Вони що на дискотеці танцюють?

Теж про те подумала…. До них це не стосується… якщо щось буде погане їх тут не буде…. Артисти; Коли його дружина скаже вам спасибі за виховання сина) 100%; Ти на «супер маму» часом не плануєш іти? 😅; Я в шоці від коментарів. Це совок на нас так вплинув чи в інших бачимо своє відображення? - відповіли у мережі.

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