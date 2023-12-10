Ксения Мишина, известная украинская актриса, не раз получала много критики из-за привязанности к сыну. Мишина проявляет яркую поддержку своего 11-летнего сына Платона, поддерживая его желание изменить свой образ или заняться новыми хобби.

В свежем посте на своей страничке в Instagram она делится коротким видео, где они вместе с Платоном находятся в автомобиле. В ритме хита Эминема мать и сын весело танцуют, а затем Ксения представляет перемененного Платона с ярким платиновым оттенком волос. Видео также намекает на новое проколотое ухо у мальчика.

"Когда теперь у тебя есть свой собственный Eminem", - заявила Мишина.

Реакция подписчиков на такие кардинальные изменения в облике оказывается неоднозначной, вызывая дискуссии и сомнения в подлинности преобразований.

«А ты спросила его, действительно ли это ему нравится; как можно покрасить ребенка против его воли? Если не помните, то у него уже были синие волосы; В стране война а ей весело вот такой патриотизм в Украине; когда мама радует ребенка в такое тяжелое время, это плохо?! Они что на дискотеке танцуют?;

Тоже о том подумала…. К ним это не относится… если что-то будет плохое их здесь не будет…. Артисты; Когда его жена скажет вам спасибо за воспитание сына) 100 %; Ты на «супер маму» порой не планируешь идти? 😅; Я в шоке от комментариев. Это совок на нас так повлиял или у других видим свое отражение?» - ответили в сети.

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