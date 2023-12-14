Приготовить пиццу на сковороде можно за считанные минуты, пишет Politeka.net.
Удачным и вкусным рецептом поделился ведущий Егор Гордеев в эфире «Сніданок з 1+1».
Для приготовления пиццы на сковороде понадобятся следующие ингредиенты: круглый лаваш – 1 шт., яйца – 2 шт. помидор – 1 шт., творог – 50 г, ветчина – 50 г, зелень.
«Все очень просто», – отметил Гордеев, разогревая масло на сковороде для приготовления пиццы.
Первый шаг – разбиваем на сковороду яйца и перемешиваем их. Также можно сначала взболтать яйца в миске, а потом вылить их на разогретую сковороду.
"Теперь начинается магия, выкладываю на яйца лаваш", - прокомментировал ведущий ход приготовления пиццы на сковороде.
Пицца на сковороде за пять минут.
Яйцо должно прилипнуть к лавашу. Переворачиваем и выкладываем ветчину, помидоры, зелень и сыр на одну половинку, а другой, словно одеялом, накрываем.
И снова переворачиваем.
«Еще буквально минутка и будет готова. Красивая ленивая пицца. Питательная, прикольная, крутая», – отметил Гордеев.
Подавать на стол пиццу на сковороде можно с зеленью. Получится очень вкусно и красиво.
«Готовьте и угощайте семью», – предлагает Егор Гордеев.
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