Пицца на сковороде готовится очень быстро и может стать питательным и вкусным завтраком.

Приготовить пиццу на сковороде можно за считанные минуты, пишет Politeka.net.

Удачным и вкусным рецептом поделился ведущий Егор Гордеев в эфире «Сніданок з 1+1».

Для приготовления пиццы на сковороде понадобятся следующие ингредиенты: круглый лаваш – 1 шт., яйца – 2 шт. помидор – 1 шт., творог – 50 г, ветчина – 50 г, зелень.

«Все очень просто», – отметил Гордеев, разогревая масло на сковороде для приготовления пиццы.

Первый шаг – разбиваем на сковороду яйца и перемешиваем их. Также можно сначала взболтать яйца в миске, а потом вылить их на разогретую сковороду.

"Теперь начинается магия, выкладываю на яйца лаваш", - прокомментировал ведущий ход приготовления пиццы на сковороде.

Пицца на сковороде за пять минут.

Яйцо должно прилипнуть к лавашу. Переворачиваем и выкладываем ветчину, помидоры, зелень и сыр на одну половинку, а другой, словно одеялом, накрываем.

И снова переворачиваем.

«Еще буквально минутка и будет готова. Красивая ленивая пицца. Питательная, прикольная, крутая», – отметил Гордеев.

Подавать на стол пиццу на сковороде можно с зеленью. Получится очень вкусно и красиво.

«Готовьте и угощайте семью», – предлагает Егор Гордеев.

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