Певица Настя Приходько подсказала рецепт, благодаря которому переспевшие бананы можно быстро превратить в очень вкусное и полезное блюдо.

Настя Приходько рассказала свой рецепт приготовления панкейков, для которых как раз и пригодятся бананы, которые успели почернеть.

Для приготовления панкейков по рецепту Насти Приходько понадобятся такие ингредиенты: два переспевших банана, 550 гр муки, два стакана молока, 2.ст.л масла подсолнечного, две чайные ложки разрыхлителя, 4-5ст.л сахара, а также ванильный сахар (для аромата), три яйца, щепотка соли.

«Чудеснейший завтрак для детей», - говорит Настя Приходько, поделившись рецептом на своей странице в Инстаграм.

По словам Приходько, рецепт очень простой и она его узнала от подруги.

Яйца, сахар, муку, разрыхлитель и сахар взбиваем венчиком, добавляем молоко и масло. Должна получиться сметанообразная консистенция. Количество муки, подчеркивает Настя Приходько, может варьироваться.

Панкейки из переспевших бананов.

Следующий шаг – вилкой пюрируем бананы и добавляем к остальной смеси.

«Жарить на хорошо разогретой сковороде», - предупреждает Настя Приходько.

Такие панкейки Настя Приходько рекомендует подавать с топингами.

Комментируя рецепт панкейков, подписчики Насти Приходько отмечали, что он им очень понравился:

«Замечательный рецепт!»,

«Будем пробовать!»,

«Были когда-то оладки, а теперь панкейки».

Отметим панкейки – вкусное блюдо, популярное в США и Канаде. По составу панкейки похожи на тонкие блины, а по внешнему виду — на оладьи.

Панкейки подаются с различными добавками: кленовым или шоколадным сиропом, с ягодами, фруктами, медом, сметаной, вареньем.

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