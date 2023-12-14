Настя Приходько рассказала свой рецепт приготовления панкейков, для которых как раз и пригодятся бананы, которые успели почернеть.
Для приготовления панкейков по рецепту Насти Приходько понадобятся такие ингредиенты: два переспевших банана, 550 гр муки, два стакана молока, 2.ст.л масла подсолнечного, две чайные ложки разрыхлителя, 4-5ст.л сахара, а также ванильный сахар (для аромата), три яйца, щепотка соли.
«Чудеснейший завтрак для детей», - говорит Настя Приходько, поделившись рецептом на своей странице в Инстаграм.
По словам Приходько, рецепт очень простой и она его узнала от подруги.
Яйца, сахар, муку, разрыхлитель и сахар взбиваем венчиком, добавляем молоко и масло. Должна получиться сметанообразная консистенция. Количество муки, подчеркивает Настя Приходько, может варьироваться.
Панкейки из переспевших бананов.
Следующий шаг – вилкой пюрируем бананы и добавляем к остальной смеси.
«Жарить на хорошо разогретой сковороде», - предупреждает Настя Приходько.
Такие панкейки Настя Приходько рекомендует подавать с топингами.
Комментируя рецепт панкейков, подписчики Насти Приходько отмечали, что он им очень понравился:
«Замечательный рецепт!»,
«Будем пробовать!»,
«Были когда-то оладки, а теперь панкейки».
Отметим панкейки – вкусное блюдо, популярное в США и Канаде. По составу панкейки похожи на тонкие блины, а по внешнему виду — на оладьи.
Панкейки подаются с различными добавками: кленовым или шоколадным сиропом, с ягодами, фруктами, медом, сметаной, вареньем.
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