Настя Приходько любит блюда под девизом – быстро и полезно. И рецепт этого салата как раз из таких, пишет Politeka.net.

Более того, этот рецепт салата один из самых любимых Анастасией Приходько, потому что он низкокалорийный и полезный.

«Когда я хочу сбросить вес, я стараюсь максимально использовать в блюдах овощи, зелень», - говорила Настя Приходько.

Для приготовления салата по рецепту Насти Приходько понадобятся листья салата, лимон, красная рыба, помидоры черри, перепелиные яйца, соль и перец по вкусу, сахар, бальзамический соус и оливковое масло.

«Самое главное в этом салате – рыба. Выбирайте лучше слабосоленую», - советует Настя Приходько.

Рыбу режем кубиками, черри и яйцами дольками.

«Этот салат из микса салата, помидоров черри, рыбы семги. Поэтому этот салат я называю салат «Весна», – рассказала Настя Приходько.

Заправляем салат оливковым маслом и бальзамическим соусом, сбрызгиваем лимонным соком.

Солим и перчим по вкусу, а также добавляем щепотку сахара.

Отметим, что салаты с красной рыбой – прекрасное праздничное блюдо, которое всегда эффектно смотрится. Кета и горбуша – самые дешевые красные рыбы.

Салат для похудения.

Салат с соленой красной рыбой можно превратить в закуску, разложив в тарталетки.

В красной рыбе содержится суточная норма витамина D, половина суточной нормы B12, а также калий и фосфор, которые замедляют процессы старения и укрепляют кости. Благодаря омега-3 жирам красная рыба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Неординарные закуски и салаты с рыбой получаются, если добавлять экзотические продукты, диетические – с зеленью или овощами.

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