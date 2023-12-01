Настя Приходько любит блюда под девизом – быстро и полезно. И рецепт этого салата как раз из таких, пишет Politeka.net.
Более того, этот рецепт салата один из самых любимых Анастасией Приходько, потому что он низкокалорийный и полезный.
«Когда я хочу сбросить вес, я стараюсь максимально использовать в блюдах овощи, зелень», - говорила Настя Приходько.
Для приготовления салата по рецепту Насти Приходько понадобятся листья салата, лимон, красная рыба, помидоры черри, перепелиные яйца, соль и перец по вкусу, сахар, бальзамический соус и оливковое масло.
«Самое главное в этом салате – рыба. Выбирайте лучше слабосоленую», - советует Настя Приходько.
Рыбу режем кубиками, черри и яйцами дольками.
«Этот салат из микса салата, помидоров черри, рыбы семги. Поэтому этот салат я называю салат «Весна», – рассказала Настя Приходько.
Заправляем салат оливковым маслом и бальзамическим соусом, сбрызгиваем лимонным соком.
Солим и перчим по вкусу, а также добавляем щепотку сахара.
Отметим, что салаты с красной рыбой – прекрасное праздничное блюдо, которое всегда эффектно смотрится. Кета и горбуша – самые дешевые красные рыбы.
Салат для похудения.
Салат с соленой красной рыбой можно превратить в закуску, разложив в тарталетки.
В красной рыбе содержится суточная норма витамина D, половина суточной нормы B12, а также калий и фосфор, которые замедляют процессы старения и укрепляют кости. Благодаря омега-3 жирам красная рыба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Неординарные закуски и салаты с рыбой получаются, если добавлять экзотические продукты, диетические – с зеленью или овощами.
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