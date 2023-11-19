Приходько також поділилася, що її сім'я не планує залишати Україну, незважаючи на можливість цього.

Настя Приходько, українська артистка, розповіла, чому її чоловік Олександр не бере участі в бойових діях на передовій, і як вона відреагує, якщо йому доведеться служити. Як відомо, Приходько активно виступала проти артистів, які втекли з країни, щоб не брати участь у бойових діях.

Приходько наголосила, що наразі її партнеру по життю не загрожує призив на фронт через статус багатодітного батька, що звільняє його від обов'язку служити. Проте вона визнала, що законодавство може змінитись у майбутньому.

Приходько також поділилася, що її сім'я не планує залишати Україну, незважаючи на можливість цього. Вона заявила, що, можливо, вивезе дітей за кордон для їхньої безпеки. Проте Настя висловила впевненість в українських Збройних Силах та надії на швидку перемогу у війні з Росією.

"Тут я на своїй землі. Я хочу залишитись на своїй землі. Я не хочу на чужину. Я не хочу, щоб там кривдили моїх дітей. Продати все, поїхати за кордон, почати будувати своє життя заради чого? Я не покину Україну, хоч би як було важко. Я можу дітей вивезти, я можу це зробити, щоб зберегти життя, тому що для кожної мами найголовніше – це діти" – ділиться Приходько.

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