Певица Анастасия Приходько эмоционально высказалась о том, как когда-то переходила на украинский и как относится к этой проблеме в обществе.

Ведущий Слава Демин и певица Анастасия Приходько в прямом эфире шоу "ПРИХОДЬКО против" обсудили языковой вопрос в Украине.

Во-первых, Приходько рассказала, что на каком языке к ней обращаются, на том она и отвечает, по ее мнению, это проявление уважения к собеседнику.

"Этот языковой вопрос, который сейчас просто... я считаю, что это такой очень большой шаг к расколу общества, такой постоянный. Я сегодня даже вспомнила историю, когда я была на Западной Украине у подруги, она там всю свою жизнь прожила, она мне говорит: "Колежанка, открывай браму, я сейчас приеду на ровере, привезу тебе баняк зупы"", - заявила Анастасия Приходько.

Певица убеждена, что отличие языка не делает людей меньше украинцами.

"Но что, они от этого не украинцы? Я говорю: все мы украинцы, и всем сейчас тяжело. Я понимаю, что враг именно на это рассчитывает, на склоки между нами, но не забываем, что эту ответственность должны брать на себя политики, которые начали об этом говорить, начали раскол общества", - подчеркнула Анастасия Приходько.

Приходько пожаловалась, что ей тоже было очень сложно, с 2014 года она начала писать украинские песни, вообще не зная украинского языка.

"Если посмотреть мои интервью 15-16 года, то я даже два предложения связать не могла, но через Google переводчик я начала писать свои украиноязычные песни. Я это делала. Меня никто не заставлял, мне тогда в 14-м году никто не говорил, на каком языке общаться, но это было мое видение, мне так хотелось", — добавила Анастасия Приходько.

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