Приходько также поделилась, что ее семья не планирует покидать Украину, несмотря на возможность этого.

Настя Приходько, украинская артистка, рассказала, почему ее муж, Александр, не участвует в боевых действиях на передовой, и как она отреагирует, если ему придется служить. Как известно, Приходько активно выступала против артистов, которые сбежали со страны, чтобы не участвовать в боевых действиях.

Приходько подчеркнула, что в данный момент ее партнеру по жизни не грозит призыв на фронт из-за статуса многодетного отца, что освобождает его от обязанности служить. Однако она признала, что законодательство может измениться в будущем.

Приходько также поделилась, что ее семья не планирует покидать Украину, несмотря на возможность этого. Она заявила, что, возможно, вывезет детей за границу для их безопасности. Тем не менее, Настя выразила уверенность в украинских Вооруженных Силах и надежде на скорую победу в войне с Россией.

"Здесь я на своей земле. Я хочу остаться на своей земле. Я не хочу на чужбину. Я не хочу, чтобы там обижали моих детей. Продать все, уехать за границу, начать строить свою жизнь ради чего? Я не покину Украину, как бы ни было тяжело. Я могу детей вывезти, я могу это сделать, чтобы сохранить им жизнь, потому что для каждой мамы самое главное – это дети" - делится Приходько.

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