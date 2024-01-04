Грошова допомога продовжуэ надаватись українцям. Благодійна організація активно намагається підтримати тих українців, які опинилися в складному фінансовому становищі в цей важкий період. Стало відомо, кому можна розраховувати на грошову допомогу.

Благодійна місія "Карітас-Тернопіль" анонсувала про реєстрацію для отримання грошової допомоги жінкам, які переселилися з тимчасово окупованих територій до Тернопільської області.

Грошова допомога адресована жінкам, які не отримували грошової допомоги минулого року і відповідають таким критеріям уразливості:

жінки, які є головами домогосподарства;

матері-одиначки, які виховують дітей віком до 18 років;

особи із групою інвалідності;

особи, які надають догляд за інвалідом.

Важливою умовою для отримання грошової допомоги є те, щоб ці жінки не отримували грошову допомогу в інших благодійних фондах протягом останніх трьох місяців. При цьому загальний дохід у сім’ях не повинен перевищувати 6 380 гривень. Крім цього потрібно знати, що обов'язковою умовою для отримання грошової допомоги є пред’явлення довідки про доходи.

Для того щоб подати заявку на отримання грошової допомоги від благодійної місії "Карітас-Тернопіль", необхідно зареєструватися за цим посиланням.

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