Денежная помощь продолжает оказываться украинцам. Благотворительная организация активно пытается поддержать украинцев, которые оказались в сложном финансовом положении в этот трудный период. Стало известно, кому можно рассчитывать на денежную помощь.

Благотворительная миссия "Каритас-Тернополь" анонсировала о регистрации для получения денежной помощи женщинам, переселившимся с временно оккупированных территорий в Тернопольскую область.

Денежная помощь адресована женщинам, которые не получали денежную помощь в прошлом году и отвечают следующим критериям уязвимости:

женщины, являющиеся председателями домохозяйства;

матери-одиночки, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет;

лица с группой инвалидности;

лица, предоставляющие уход за инвалидом.

Важным условием получения денежной помощи является то, чтобы эти женщины не получали денежную помощь в других благотворительных фондах в течение последних трех месяцев. При этом общий доход в семьях не должен превышать 6380 гривен. Кроме этого нужно знать, что обязательным условием для получения денежной помощи является предъявление справки о доходах.

Для того чтобы подать заявку на получение денежной помощи от благотворительной миссии "Каритас-Тернополь", необходимо зарегистрироваться по этой ссылке.

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