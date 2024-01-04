Денежная помощь продолжает оказываться украинцам. Благотворительная организация активно пытается поддержать украинцев, которые оказались в сложном финансовом положении в этот трудный период. Стало известно, кому можно рассчитывать на денежную помощь.
Благотворительная миссия "Каритас-Тернополь" анонсировала о регистрации для получения денежной помощи женщинам, переселившимся с временно оккупированных территорий в Тернопольскую область.
Денежная помощь адресована женщинам, которые не получали денежную помощь в прошлом году и отвечают следующим критериям уязвимости:
- женщины, являющиеся председателями домохозяйства;
- матери-одиночки, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет;
- лица с группой инвалидности;
- лица, предоставляющие уход за инвалидом.
Важным условием получения денежной помощи является то, чтобы эти женщины не получали денежную помощь в других благотворительных фондах в течение последних трех месяцев. При этом общий доход в семьях не должен превышать 6380 гривен. Кроме этого нужно знать, что обязательным условием для получения денежной помощи является предъявление справки о доходах.
Для того чтобы подать заявку на получение денежной помощи от благотворительной миссии "Каритас-Тернополь", необходимо зарегистрироваться по этой ссылке.
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