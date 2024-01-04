Високі витрати на зберігання та транспортування, підвищені тарифи для промислових виробників та зростання цін на пальне серед факторів впливають на подорожчання.

В Україні у січні 2024 року очікується зростання цін на традиційні зимові фрукти. Крім того, зростуть ціни на частину овочів. За прогнозами експертів Інституту аграрної економіки, у січні очікується підвищення цін на овочі та фрукти, але збільшення не буде значним.

Високі витрати на зберігання та транспортування товарів, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників і зростання цін на пальне є серед факторів, що впливають на здорожчання.

Отже, зацікавленість у вартості борщового набору відзначається такими відсотковими зростаннями:

капуста білокачанна – до 6%;

буряк – до 4%;

морква – до 6%;

картопля – до 1,5%.

Ціна на ріпчасту цибулю може зроснути найбільше через підвищений попит та обмеженість якісної пропозиції – до 8%.

Також прогнозується зростання цін на фрукти: яблука можуть подорожчати на 9%, виноград – до 3%. Щодо імпортованих плодів спостерігається нестандартна ситуація. Навіть при розширенні їхньої пропозиції зимою, ціни очікуються в середньому на зростання до 3% через проблеми в логістиці, підвищення вартості пального і доставки.

До кінця січня ціни на апельсини можуть зрости до 80 гривень за кілограм, що означатиме значне зростання, оскільки нині апельсини в українських супермаркетах коштують у середньому близько 60 гривень за кілограм.

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